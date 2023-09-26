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Україна

Як збивали «Шахеди»: командувач Повітряними силами показав відео відбиття масованої атаки дронів супротивника

13:39 26 вересня 2023
Дрон-камікадзе

У ніч проти вівторка, 26 вересня, рашисти запустили з території рф та тимчасово окупованого Криму 38 ударних БпЛА, з яких Повітряні Сили у взаємодії із підрозділами інших складових Сил оборони України знищили 26 баражуючих боєприпасів.

Командувач ПС ЗСУ Микола Олещук показав нічну роботу підрозділів Повітряних сил.

Раніше Микола Олещук показвував роботу протиповітряної оборони України зі збиття ракет та баражуючих боєприпасів у ніч на 18 вересня.

Фото з мережі

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