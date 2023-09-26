Вночі росіяни потужно атакували дронами Одеську область: на переправі знищено та пошкоджено десятки автомобілів (фото, відео)

Рашисти, які напередодні атакували вночі Одесу дронами-камікадзе, «Калібрами» та «Оніксами», у ніч проти вівторка, 26 вересня протягом двох годин завдавали ударів баражуючими боєприпасами по Одещині.

За даними командування Повітряними Силами ЗСУ, було зафіксовано пуски 38 ударних БпЛА з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ — рф, мис Чауда — Крим). Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами інших складових Сил оборони України, знищено 26 баражуючих боєприпасів.

«По маршруту слідування ударних дронів працювала винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи. За минулу та поточну добу тактична авіація Повітряних Сил здійснила понад сорок літаковильотів, двадцять із них — на вогневе ураження противника», — йдеться в повідомленні.

Як повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, сили протиповітряної оборони працювали надзвичайно напружено — більшість дронів збита. Але, на жаль, в Ізмаїльському районі відбулись влучання у припортову інфраструктуру.

Фото ОВА

«Постраждали двоє чоловіків, водії вантажівок. Одному з них медичну допомогу надали на місці, другого з важкою травмою руки ушпиталили. Пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок, 6 фур зайнялися. Вогнеборці ліквідували пожежі», — зазначив він.

За даними каналу «Одеса INFO», під ударом опинилася переправа Орловка — Ісакча на Одещині. У мережу виклали відео, як румунська сторона фіксує удари рашистів.

Зазначається, що в Орловці під обстріл потрапив автобус з українцями, і що уламки дронів впали на кордоні з Румунією.

Також ворог ранком завдав ударів по Дніпропетровщині — зафіксовано «приліт» по одному з підприємств Кривого рогу.

Мер міста Олександр Вілкул зазначив, що станом на ранок 26 вересня в місті ситуація контрольована.

«Ворог продовжує підлу тактику терору мирних міст. Вранці окупанти завдали ракетного удару (попередньо — балістика) по Кривому Рогу. Вдарили по одному із підприємств міста. Усі оперативні служби працюють на місці. Наслідки уточнюються. Головне — без втрат. Інших обстрілів у Криворізькому районі не було», — зазначив він та додав, що вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи працюють стабільно.

За словами керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, вночі росіяни тричі били по Нікопольщині з важкої артилерії — під ударами опинилися районний центр, Мирівська та Червоногригорівська громади.

«Пошкоджені 3 приватні будинки та 2 господарські споруди. Побиті 40 сонячних панелей. Понівечена будівля, що не експлуатувалася, та лінії електропередач», — додав він.

Одещина практично щодня опиняється під ворожими ударами — рашисти намагаються знищити портову інфраструктуру області.

Фото ДСНС

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