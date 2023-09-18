За ніч ППО знищила над Україною 35 дронів-камікадзе та крилатих ракет (відео)

У ніч проти понеділка, 18 вересня, ворог у черговий раз влаштував комбіновану атаку з повітря — ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

Як повідомляють в командуванні Повітряними Силами ЗСУ, баражуючі боєприпаси летіли з двох напрямків: Приморсько-Ахтарськ (рф) та мис Чауда (ТОТ Крим). Усього було зафіксовано 24 ударних БпЛА, запущених у напрямку Миколаївської та Одеської областей. 18 ударних дронів було знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування.

Згодом ворог з Волгоградської області здійснив пуски крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Було залучено вісім бортів, зафіксовано пуски 17 крилатих ракет типу Х-101/Х-555/Х-55. Усі вони були знищені силами та засобами Повітряних Сил у межах Дніпропетровської, Полтавської та Хмельницької областей.

В Одеській ОВА повідомили, що під ударом ворога знову був Ізмаїльський район. Над Одещиною ППО знищили 11 ударних безпілотників. «Постраждалих серед цивільних, на щастя, немає. Зафіксовано влучання в рекреаційну інфраструктуру Вілково. Внаслідок чого виникла пожежа, наші рятувальники все оперативно ліквідували», — зазначив очільник ОВА Олег Кіпер.

А перший заступник начальника Хмельницькоъ ОВА Сергій Тюрін подякував силам ППО за бездоганну роботу. За його словами, в області постраждалих немає, втім, є наслідки падіння уламків ракет.

«Внаслідок збиття ракет вибуховою хвилею пошкоджено дахи та вікна у кількох домоволодіннях. Крім того, відбулось падіння уламків та два вибухи на території виробничого підприємства. Пожежу ліквідовано силами ДСНС. Крім того, уламками пошкоджено залізничну колію. Розпочато відновлювальні роботи», — зазначив він.

Командувач ПС ЗСУ Микола Олещук виклав у мережу відео, як вночі протиповітряна оборона збивала ворожі цілі.

Нагадаємо, що напередодні вночі рашисти запускали ракети з району Каспія та дрони зі сторони Чорного моря.

Фото — скріншот

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