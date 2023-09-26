«Побиття в СІЗО Грозного — це, безперечно, найкраще, що трапилося в росії»: Невзоров — про скандальне відео із сином кадирова

Російський публіцист Олександр Невзоров, говорячи про побиття сином лідера Чечні Адамом Кадировом ув'язненого Микити Журавеля, якого звинувачують у спаленні Корану, заявив, що режим у рф показав найближче майбутнє інтелігенції.

«Побиття у слідчому ізоляторі Грозного — це, безсумнівно, найкраще, що трапилося в росії, — пише після оприлюднення відео, на якому син Рамзана Кадирова б`є в'язня, Олександр Невзоров. — За таке відео можна було б відвалити численні мільярди. Але дурненький адам зробив все безкоштовно, такого відео дуже не вистачало для повноти картини.

Розставились усі крапки. Випарувалися останні ілюзії. Кадировський синок «з ноги» добив усі аргументи рідкісних прихильників путіна в цивілізованому світі. Режим зірвав із себе останню маску — і виявив справжню пику.

Якщо в когось і залишалися сумніви в тому, що він — квінтесенція зла та гидоти, то наразі їх більше немає. Поодинокі попискування та овечі «позови» нічого не змінять. Надто вже яскрава і однозначна картинка.

Грозненське відео намертво вчепилося у мозок мільйонам. І це прекрасно.

Орки на фронті нарешті довідалися, за що вони дохнуть: за гітлеризм путіна та його «вертикалі». До мобіків нарешті дійде, що вони борються зовсім не «за батьківщину», а за можливість бути побитими, опущеними і розмазаними за забаганкою будь-якого царя, що збрендів. Адже у ролі Журавеля може опинитися будь-який «громадянин». І для цього не обов'язково спалювати Коран. Достатньо просто «не сподобатися».

Сценка в ізоляторі розповіла інтелігенції про її найближче майбутнє. Вона повинна, нарешті, збагнути, що її чекає за будь-яке, навіть дрібне інакомислення.

Втім, і покірність теж тепер нагороджуватиметься «з ноги».

Безсумнівно, путін задумав громадський конструкт крутіше ссср-ного і північнокорейського. Кадиров легко зробив і опублікував наочну «презентацію» російського майбутнього. Потужний та переконливий спойлер.

«Ображені ж почуття» віруючого тут абсолютно ні до чого".

До речі, сам Рамзан Кадиров опублікував у соцмережах пост, назвавши дії свого сина правильними, і додав, що він пишається Адамом Кадировим.

Фото зі сторінки Олександра Невзорова у соцмережах

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