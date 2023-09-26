Триразова олімпійська чемпіонка з росії назвала «фантастикою» те, на що її співвітчизники перетворили Маріуполь

Колишня російська біатлоністка Єлена Вяльбе, яка раз по раз вражає заявами про війну в Україні, «відзначилася» черговим цинічним висловлюванням на цю тему.

В інтерв'ю пропагандистському агентству «РИА Новости» триразова олімпійська чемпіонка, яка здобула «золото» на трьох різних Іграх (у 1992-му в Альбервілі, у 1994-му в Ліллехаммері та в 1998-му в Нагано), захопилася тим, на що її співвітчизники-окупанти перетворили український Маріуполь

«Погляньте, який Маріуполь стає, просто фантастика, — зазначила колишня спортсменка, яка зараз входить до вищої ради партії „єдина росія“. — Потрібно швидше квартиру там купувати, поки цінник не виріс. До речі, ніколи не була у цих краях. В Україні була одного разу, коли сина Франца везла в півтора місяця до Сімферополя з Таллінна. Сімферополь не приймав, і нас посадили в Києві. Це була середина січня 88-го року».

Загалом Вяльбе регулярно дає «патріотичні» коментарі на тему війни, ретельно «відпрацьовуючи» свій статус депутата. Зокрема, нещодавно вона поскаржилася на те, що Україну не вдалося захопити так просто, як хотілося б росіянам, а також нарікала на нелюбов до росії й сипала погрозами у бік західних демократичних країн.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіст збірної Бразилії Даніель Карвальо назвав путіна Богом та викликав шквал глузувань.

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