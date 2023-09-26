Понад 20 загиблих: у Степанакерті стався потужний вибух

У головному місті Нагірного Карабаху Степанакерті стався сильний вибух. За офіційними даними, загинули щонайменше 20 людей, кілька сотень отримали поранення. Вибухнуло сховище пального на трасі Степанакерт — Аскеран.

Семеро людей померли в лікарні, куди їх доставили з місця трагедії. Тіла ще 13 загиблих поки що не впізнані та перебувають у бюро судово-медичної експертизи. Десятки вважаються зниклими безвісти.

Медичні установи Степанакерта не можуть впоратися з такою кількістю постраждалих. Багато хто перебуває у критичному стані і потребує екстрених операцій. Їх намагаються переправити на територію Вірменії для надання необхідної допомоги там.

Причини вибуху встановлюються. Сховище останніми днями зазнавало масового напливу — тут видавали бензин вірменам, які залишали Нагірний Карабах із сім'ями та особистими речами.

Як повідомляють різні ЗМІ, після короткої військової операції, яку провів у вересні Азербайджан, у Карабаху почався справжній вихід вірмен. Єреван заявляє, що щонайменше 13 тисяч 550 осіб із 120 тисяч етнічних вірмен, які мешкали в Нагірному Карабаху, вже прибули до Вірменії. Це дані на ранок 26 вересня. При цьому сотні автомобілів та переповнених автобусів продовжують рухатися гірською дорогою до вірменського кордону.

У вівторок, 26 вересня, у Брюсселі заплановано першу зустріч між представниками Вірменії та Азербайджану. Її проведе Саймон Мордью, головний дипломатичний радник голови Європейської ради Шарля Мішеля. Азербайджан та Вірменія будуть представлені радниками з національної безпеки. У перемовинах візьмуть участь представники Франції та Німеччини.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян мають зустрітися у жовтні в Іспанії.

Раніше Пашинян охарактеризував ситуацію в Нагірному Карабаху, різко розкритикувавши діяльність російського миротворчого контингенту.

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