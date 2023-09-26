Останній супермісяць 2023 року: коли українці зможуть спостерігати Урожайний Місяць і що при цьому обов'язково потрібно зробити

Після Блакитного Місяця наприкінці серпня українці незабаром зможуть спостерігати ще один повний місяць. Перший осінній повний місяць, який також називають Урожайним Місяцем, відбудеться 29 вересня. Ця дата матиме особливе значення, оскільки у повний місяць відзначається особлива чарівна енергетика. За київським часом Місяць стане повним о 12:58.

Під час повні Місяць повністю освітлений і його дуже добре видно із Землі, у повній красі. Повня відбувається щомісяця, з інтервалом 29,5 дня.

Корінні американці називають повний місяць наприкінці вересня Урожайним Місяцем. Цього дня прийнято зустрічатися з рідними та друзями, запалювати паперові ліхтарі та милуватися повним Місяцем. Для пригощання у цей день печуть спеціальні місячні пряники та печиво. Також цей день символізує закінчення збирання врожаю і багато хто відзначає кінець роботи на землі.

Езотерики впевнені, що дні повного місяця мають особливу енергетику, яка дозволяє досягти бажаного:

• Повний місяць може впливати на емоції людини, як позитивні, так і негативні. Тому варто їх контролювати і не вплутуватися в конфлікти.

• Повний місяць — вдалий час для загадування бажань, складання планів та цілей.

• Рослини, зібрані під час повні, мають особливі магічні властивості.

• Усі обряди для залучення грошей матимуть велику силу.

• Повний місяць — гарний час для медитацій, духовних практик, читання молитов.

• У такі дні у багатьох людей загострюються творчі таланти — можна писати вірші чи музику, малювати картини. Повний Місяць допомагає звільнити творчі ідеї.

• Повний Місяць — чудовий привід поспостерігати за небесними тілами, такими як зірки та планети. А ще — час для яскравих та красивих фотографій.

• Повний місяць у вересні — романтичний, оскільки багато диких тварин (лосі, олені та інші) починають у цей період шлюбний сезон.

У той же час є справи, які не рекомендується робити в повний місяць. Городникам рекомендується в такі дні не займатися роботами в саду або на городі. Так як емоції в такий день можуть зашкалювати, намагаються не розпочинати нові стосунки та не розривати зв'язки, які вже є. Не варто в дні повні сваритися, з'ясовувати стосунки, провокувати конфлікти.

Календар повних місяців 2023

Дати та час кожної повні цього року:

• 7 січня, 01:08: Вовчий Місяць

• 5 лютого, 20:29: Сніговий Місяць

• 7 березня, 14:40: Місяць Черв'яний

• 6 квітня, 06:34: Рожевий Місяць

• 5 травня, 19:34: Квітковий місяць

• 4 червня, 05:42: Полуничний Місяць

• 3 липня, 13:39: Оленячий Місяць (супермісяць)

• 1 серпня, 20:31: Осетровий Місяць (супермісяць)

• 31 серпня, 03:35: Блакитний Місяць (супермісяць, найбільший повний місяць 2023 року)

• 29 вересня, 12:58: Урожайний Місяць (супермісяць)

• 28 жовтня, 22:24: Мисливський Місяць

• 27 листопада, 11:16: Бобровий Місяць

• 27 грудня, 05:33: Холодний Місяць

Як писали «ФАКТИ», раніше астролог Анжела Перл дала прогноз на вересень для всіх знаків зодіаку.

219

Читайте нас у Facebook та Instagram