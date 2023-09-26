«Досить брехати»: в окупованому Севастополі скандал через відсутність укриттів

Після того як в останні дві доби окупаційна незаконна влада Криму почала повідомляти про повітряні тривоги, у Севастополі, де Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту рф, постало питання про укриття. Загарбники рф довго й марудно імітували з літа минулого року процес «розчищення підвалів», пише Асоціація реінтеграції Криму.

Так званий губернатор Розвожаєв написав у соцмережах про те, що якщо люди не знають, де знаходиться найближче укриття, то потрібно сховатись у кімнаті з несучими стінами, сівши на підлогу біля такої стіни, на значній відстані від вікна. В результаті навіть пропагандисти в очевидному нападі паніки почали констатувати «маленьку проблему».

«Серед іншого в них можна було прочитати таке: «досить брехати про «підготовлені укриття». Адже істина все одно виходить назовні. Жоден підвал будинку не підготовлений. Люди викладають відео про жахливий стан підвалів» і що «не розчищене й недоступне укриття під Малаховим Курганом, де є кілька входів і виходів», — додають експерти.

Але крайнім вирішили зробити Євгена Горлова, заступника Розвожаєва та директора департаменту міського господарства. Мабуть, через те, що критика вищих персон небезпечніша за будь-яку «бавовну».

Як писали «ФАКТИ», раніше Сили спеціальних операцій повідомили, що під час удару ЗСУ по штабу чф рф у тимчасово окупованому Севастополі були ликвідовані командувач російського флоту та ще 33 офіцери. Пізніше росіяни показали відео з «ліквідованим» командувачем чф, а українські ССО це прокоментували.

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