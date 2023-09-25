37.63 / 38.34 40.41 / 41.25
Київ: +26
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

У Севастополі ліквідовані командувач ЧФ рф та десятки офіцерів

14:02 25 вересня 2023
Штаб ЧФ рф у Севастополі

Під час удару ЗСУ по штабу ЧФ рф у тимчасово окупованому Севастополі були ликвідовані командувач російського флоту та ще 33 офіцерів.

Як повідомляють Сили Спеціальніх операцій ЗСУ, ще 105 окупантів було поранено. Будівля штабу не підлягає відновленню.

Чорноморським флотом рф командував Віктор Соколов.

Фото з Вікіпедії

Також була уточнена інформація стосовно обстрілу судоремонтного заводу, під час якого ударів зазнав ворожий великий десантний корабель «Мінськ».

«Враховуючи факт, що „Мінськ“ мав наступного дня вийти на бойове чергування, особовий склад був присутній на ВДК. Безповоротні втрати склали 62 окупанта», — зазначають в ССО.

Нагадаємо, що в доках судноремонтного заводу були уражені два кораблі: «Мінськ» та підводний човен «Ростов-на-Дону».

Фото з мережі

680

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

собаки

Рибам — реалізація задумів, Стрільцям — грошові надходження, Ракам — нові знайомства: гороскоп на день Собачок-піжонів

Газ

З 1 жовтня абонплату за газ нараховуватимуть по-новому: що зміниться

Х&#39;ю Джекмен та Деборра-Лі Фернесс

Стали відомі причини несподіваного розлучення Х'ю Джекмена із дружиною після 27 років шлюбу

авто

Не дуже надійні «корейці»: названо три найгірші моделі KIA за останні 10 років

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту