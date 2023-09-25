У Севастополі ліквідовані командувач ЧФ рф та десятки офіцерів

Під час удару ЗСУ по штабу ЧФ рф у тимчасово окупованому Севастополі були ликвідовані командувач російського флоту та ще 33 офіцерів.

Як повідомляють Сили Спеціальніх операцій ЗСУ, ще 105 окупантів було поранено. Будівля штабу не підлягає відновленню.

Чорноморським флотом рф командував Віктор Соколов.

Фото з Вікіпедії

Також була уточнена інформація стосовно обстрілу судоремонтного заводу, під час якого ударів зазнав ворожий великий десантний корабель «Мінськ».

«Враховуючи факт, що „Мінськ“ мав наступного дня вийти на бойове чергування, особовий склад був присутній на ВДК. Безповоротні втрати склали 62 окупанта», — зазначають в ССО.

Нагадаємо, що в доках судноремонтного заводу були уражені два кораблі: «Мінськ» та підводний човен «Ростов-на-Дону».

Фото з мережі

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