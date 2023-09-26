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Непрацюючим пенсіонерам розповіли, які документи потрібно подати до ПФУ для нарахування субсидії

17:32 26 вересня 2023
Субсидії

В Україні через складну економічну ситуацію багато домогосподарств отримують субсидію. В Пенсійному фонді пояснили, як оформити субсидію може непрацюючий пенсіонер.

«Якщо непрацюючий пенсіонер зареєстрований і проживає у житловому приміщенні один, для призначення житлової субсидії він має подати лише заяву та декларацію (за встановленими формами)», — йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що за наявності заборгованості зі сплати за житлово-комунальні послуги подається документ про сплату заборгованості або укладений договір про її реструктуризацію, або ухвалу про відкриття провадження у справі у разі оскарження заборгованості в судовому порядку.

«Якщо разом з непрацюючим пенсіонером у житловому приміщенні зареєстровані інші особи, які фактично не проживають за місцем реєстрації, до заяви і декларації додатково подаються документи, що підтверджують непроживання у житловому приміщенні таких осіб. Це можуть бути: довідка про навчання або працевлаштування особи в іншому населеному пункті, довідки ЖЕК, ОСББ або ЖБК про непроживання особи за адресою домогосподарства, довідка про сплату спожитих житлово-комунальних послуг за іншою адресою чи акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/фактичного місця проживання, що складається органом місцевого самоврядування», — повідомили в Пенсійному фонді.

Як писали «ФАКТИ», раніше в ПФУ нагадали, кому не буде продовжена субсидія в опалювальному сезоні.

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