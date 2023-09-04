Стане простіше: у Мінсоцполітики розповіли, як нараховуватимуть субсидію у 2024 році

В 2024 році житлові субсидії громадянам, про право на які можна дізнатися у «Дії», мають виплачуватися у повному обсязі. Крім того, нарахування будуть автоматично враховувати підвищення тарифів.

На цьому в коментарі Українському Радіо наголосила перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак.

«Ті громадяни, які мають оформлені субсидії, від них не потрібно жодних дій. Пенсійний фонд автоматично перераховує розмір субсидії, наприклад, після підвищення тарифу», — запевнила Марчак.

Вона додала також, що це станеться у випадку, якщо тарифи зростуть, а доходи родини не зміняться.

Одночасно в Уряді запевняють, що дефіциту коштів на фінансування субсидій у державному бюджеті-2024 не має бути.

Нагадаємо, що за діючими нормами субсидія призначається, якщо витрати на комунальні послуги перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу родини до завершення воєнного стану та протягом 1 місяця після його скасування.

За отриманням субсидії треба звертатися онлайн, однак для деяких категорій громадян діє інша процедура.



123

Читайте нас у Facebook та Instagram