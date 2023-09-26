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Кабмін хоче підвищити військовим пенсіонерам виплати за вислугу років: що пропонують

18:29 26 вересня 2023
Виплати

В Україні, яка бореться з російською агресією, планують збільшити надбавки за стаж роботи службовцям Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту. Це випливає з проєкту постанови Кабміну, який опублікований на сайті Федерації профспілок України.

Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту, наразі виплата надбавки за вислугу років здійснюється відповідно наказу Міністерства оборони від 17.10.2000 № 409 та статтею 13 закону «Про оплату праці». Вона передбачає, що оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, здійснюються на підставі актів Кабінету Міністрів.
Тому планується приведення цього питання у відповідність із чинним законодавством. Надбавка за стаж роботи встановлюється залежно від стажу роботи таким чином:

понад 3 роки — 10%, понад 10 — 20%, понад 20 років — 30%.

До стажу роботи, який дає право на встановлення надбавки за стаж роботи зараховується: час роботи у військових частинах, установах, закладах, організаціях, державних підприємствах Міністерства оборони України, Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту.

Зараз надбавка обчислюється у відсотках до посадових окладів (ставок) таким чином: за вислугу років понад 2 роки — 5%; за вислугу років понад 5 років — 10%; за вислугу років понад 10 років — 15%; за вислугу років понад 15 років — 20%; за вислугу років понад 20 років — 25%.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, які виплати передбачені у разі інвалідності внаслідок військової служби.

Фото Pixabay

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