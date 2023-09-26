Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку.

У зведенні Генштабу зазначається, що протягом минулої доби відбулося 25 бойових зіткнень. Ворог завдав 16 ракетних та 72 авіаційних удари, здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, багатоквартирні будинки, готель, дитячий садок та інша цивільна інфраструктура.

Зокрема, увечорі у понеділок, 25 вересня, ворог у черговий раз завдав артилерійського удару по Херсону — загинули троє містян.

Фото прокуратури

За даними Офісу генпрокурора, жертвами терористичних атак росії стали два чоловіка та жінка, які в момент обстрілу знаходилися на вулиці. Ще двоє отримали поранення і були шпиталізовані.

Фото прокуратури

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що протягом доби, що минула, ворог здійснив 93 обстріли, випустивши 491 снаряд з мінометів, артилерії, «Градів», танків, АГС, ВКК, авіації та БПЛА, одних з них — ракетний.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлі навчальних закладів та ЖЕКу у Бериславському районі; адмінбудівлю у Херсонському районі; територію та будівлі навчальних закладів, гуртожитку, аптеки, підприємства харчової промисловості та ринку в Херсоні. Через російську агресію 6 людей загинули, ще 10 дістали поранення. Сьогодні о 05:00 ранку ворог вдарив з авіації по Ольгівці, близько 07:00 ранку армія рф обстріляла Киселівку та Херсон. Є постраждалі. Інформація уточнюється», — зазначив він.

В Генштабі заззачають, що загалом під артилерійським вогнем опинилися близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Ситуація на фронті станом на ранок 26 вересня наступна:

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили 5 атак противника в районі Кліщіївки Донецької області, де ворог намагався відновити втрачене положення.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районах Авдіївки та Сєверного Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області, де протягом доби здійснив 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Крім того, противник намагався відновити втрачене положення в районі Новомихайлівки Донецької області, але успіху не мав.

Водночас, на Шахтарському та Запорізькому напрямках наші захисники продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, захищають нашу землю від окупантів.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 7 ударів по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 9 артилерійських засобах, району зосередження особового складу та військової техніки, складу боєприпасів та станції РЕБ противника.

«Противник продовжує зазнавати значних втрат. Встановлено, що в 200 окремій мотострілецькій бригаді 14 армійського корпусу берегових військ північного флоту рф, яка бере участь в бойових діях між Бахмутом та Соледаром, наявні високі бойові втрати особового складу, як санітарні, так і безповоротні. Так, у місті Первомайськ Луганської області, в центральній міській лікарні облаштовано військовий шпиталь, де на лікуванні знаходяться понад 200 військовослужбовців російських окупаційних військ, переважно з 200 бригади. В особового складу підрозділу низький рівень морально-психологічного стану та відсутня мотивація щодо подальшого ведення бойових дій», — йдеться у ранковому зведенні.

Фото Генштабу

Нагадаємо, що аналітик Олександр Мусієнко, коментуючі потужні удари ЗСУ по окупованому Криму, зазначив, що до планів повернення півострову ще далеко, але «розчищення шляху» до цього триває.

А у Міністерстві оборони Великобританії в річницю мобілізації в рф зазначали, що відсутність ротації бойових підрозділів є одним з головних чинників низького морального духу росіян, а відсутність підготовки армії сприяє труднощам рф у проведенні складних наступальних операцій.

Фото Генштабу ЗСУ

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