Інвалідність внаслідок військової служби: які суми компенсації передбачені та як оформити виплату (відео)

Низка категорій українців, які постраждали внаслідок російської агресії, у тому числі й цивільні, мають право на компенсаційні виплати.

Про те, як отримати одноразову грошову допомогу військовому, який отримав поранення під час служби, на брифінгу в Military Media Center розповів представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки Шевченківського району міста Києва Сергій Рунчев.

Допомога військовослужбовцям призначається і виплачується у наступних випадках:

У разі встановлення інвалідності внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва) при виконання обов’язків військової служби

У разі встановлення інвалідності, яка настала внаслідок захворювання або нещасного випадку при проходженні військової служби.

В цих випадках розмір одноразової грошової допомоги в залежності від встановленої групи інвалідності, становить:

від 250 до 400-кратного прожиткового мінімуму (сума для працездатних осіб, встановлена на 1 січня календарного року, у 2023 році — 2 684 грн.) — у разі виконання військового обов’язку

та від 70 до 120-кратного прожиткового мінімуму — при проходженні військової служби.

Також одноразова грошова допомога призначається та виплачується у разі часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності у випадках поранення (контузії, травми або каліцтва). Залежно від ступеня втрати працездатності розмір виплат становить:

70-кратний прожитковий мінімум, якщо втрата працездатності настала в період військової служби, але не пізніше ніж через три місяці після звільнення;

50-кратний прожитковий мінімуму в період проходження строкової військової служби, але не пізніше ніж через три місяці після звільнення.

За призначенням допомоги військовослужбовець повинен звернутись до районного ТЦК та СП за місцем свого проживання та надати такі документи:

Заяву встановленого зразку;

Згоду на обробку персональних даних;

Документ, що посвідчує особу, тобто паспорт громадянина України, а для осіб без громадянства та іноземців — документ, що посвідчує їх особу;

Документ про присвоєння реєстраційного номера платника податків, крім осіб без громадянства або іноземців;

Витяг з наказу про виключення зі списків особового складу з військової частини;

Свідоцтво про хворобу або витяг з протоколу Центральної військово-лікарської комісії про причинний зв’язок;

Копію довідки МСЕК;

Довідку про обставини травми, поранення (контузії).

Нагадаємо, що право на державну допомогу мають й родичі військовослужбовця, який загинув.

Фото зі сторінки командування Медичними силами ЗСУ у соцмережах

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