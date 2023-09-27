Українські бійці відправили до кобзона за добу більше 300 окупантів і ліквідували 38 артилерійських систем росіян, — Генштаб

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Про це повідомляє Генеральний штаб у щоденному зведенні.

Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень. Ворог завдав 10 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали Грабовське, Попівка Сумської області; Стариця, Гатище, Синьківка, Куп'янськ, Берестове Харківської області; Надія, Новоєгорівка Луганської області; Торське, Сіверськ, Спірне, Кліщіївка, Костянтинівка, Північне, Авдіївка, Новомихайлівка, Урожайне, Благодатне, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка Запорізької області; Берислав, Миколаївка, Ольгівка та місто Херсон Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Також рф завдала чергового удару по Україні із застосуванням 38 іранських ударних БпЛА типу «Shahed-136/131». Постраждала припортова інфраструктура Одеської області. В результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони 26 ворожих «шахедів» вдалося знищити.

Крім того, авіація Сил оборони минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а підрозділами ракетних військ уражено 5 артилерійських засобів, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки, 1 пункт управління та 2 склади боєприпасів противника.

Загальні добові втрати ворога склали:

особового складу — близько 320 осіб;

танків — 3 одиниці;

бойових броньованих машин — 4 одиниці;

артилерійських систем — 38 одиниць;

засоби ППО — 1 одиниця;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 24 одиниці;

автомобільної техніки та автоцистерн — 29 одиниць;

спеціальна техніка — 2 одиниці.

Нагадаємо, що командир взводу спеціального підрозділу ГУР «Артан» Андрій Мельник у інтерв'ю «ФАКТАМ» не виключив, що задля призупинення війни, якого прагне російський ворог, загарбники можуть вдатися і до підриву Запорізької АЕС, яку нині контролюють.

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