«Татова донька»: Юлія Саніна показала рідкісні фото з батьками

Популярна співачка Юлія Саніна, лідерка групи The Hardkiss та тренер проекту «Голос країни-13», порадувала своїх підписників сімейними світлинами. Розмістивши фото з батьками на своїй сторінці у соціальній мережі, Юля викликала багато схвальних коментарів.

«Фотографуйте більше своїх найрідніших, — підписала світлини співачка. — Це єдина можливість зупинити час. Наша пам’ять достатньо крихкий інструмент, щоб покладати на неї всі сподівання.

Підчас цієї фотосесії фотограф розказав, що після повномасштабного вторгнення люди стали фотографуватися частіше, стали більше робити світлих романтичних і сімейних знімків.

Такі теплі моменти, що стають нам опорою, хочеться запамʼятати на все життя".

На світлинах Юля разом з мамою і татом позує на природі. Шанувальники засипали Юлю компліментами та вирішили, що вона більше схожа на тата.

«Синок ваш на бабусю схожий, а ви на тата дуже», — написали у коментарях.

«Юля, ви так похожі на батька», — вирішили шанувальники.

Нагадаємо, Юлія Саніна вже набрала команду вокалістів «Голосу країни», яка вважається найсильнішою.

На фото в заголовку Юлія Саніна з батьками

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