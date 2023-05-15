Стало відоме ім’я першого тренера нового сезону «Голосу країни»

Телеканал «1+1 Україна» оголосив масштабний кастинг нового, особливого сезону головного музичного проєкту «Голос країни». У ньому зможуть взяти участь артисти, які наразі знаходяться в різних куточках світу.

Творці шоу оголосили ім’я першого тренера проекту. Суддівське крісло займе популярна співачка, солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна.

Артистка оголосила новину, записавши відеоролик в своїй гримерці після прямого ефіру гранд фіналу «Євробачення» у Ліверпулі, де була ведучою. Юля зазначила, що здійснилася ще одна її заповітна мрія.

«Щойно закінчилося „Євробачення“, і ми маємо ім’я переможця, з чим я вас усіх вітаю. Але у мене є ще одна класна новина для вас: я стану тренером „Голосу країни“. Нарешті це омріяне крісло моє, тому я хочу запросити усіх музикантів, хто мріяв взяти участь у проєкті, долучитися до кастингу. Не пропустіть будь-ласка свій шанс, і ми з вами обов’язково зустрінемося на головній сцені країни. Kiss», — каже Юлія Саніна.

Артистка каже, що шукатиме самобутніх, креативних виконавців, які пишуть та виконують власні пісні.

«Я шукаю голос, який змусить глибоко відчувати, чекаю на яскравих особистостей, яким є що сказати світу. Авторів власних пісень, яскраві гурти. Бути українським артистом сьогодні — це місія, тому чекаю на справжні таланти», — прокоментувала артистка.

Хто ще оцінюватиме учасників проекту та вестиме їх до перемоги у шоу, наразі не розголошують.

Після оголошення кастингів прихильники шоу обговорювали кандидатів у мережі та пропонували свої варіанти. Більш за всіх голосів віддали за Melovin та Артема Пивоварова. Є охочі знову побачити в тренерському кріслі Надю Дорофееву та Святослава Вакарчука. Багато хто пропонує залучити тих артистів, хто ще не брав участі в шоу.

Нагадаємо, Юлія Саніна стала однією з чотирьох ведучих «Євробачення» у Ліверпулі. Під час офіційного відкриття сцени артистка мала змогу поспілкуватися з королівською родиною, зокрема з королем Чарльзом та королевою Камілою.

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