На війні був менше двох місяців: болюча історія про загибель українського захисника

У Скороходівській громаді на Полтавщині поховали захисника Олександра Яковцова. Загинув він 11 вересня при виконанні бойового завдання в районі бойових дій поблизу населеного пункту Опитне Донецької області.

«Олександр народився у Новій Кочубеївці. Доля відміряла йому лише 31 рік. Але за своє життя він багато досяг. Добре закінчив школу, здобув вищу освіту, мав улюблену роботу, створив сім’ю. У школі це був бездоганний учень і добрий друг. Був серйозний не по роках, усе кудись поспішав, але ніколи нікому не відмовляв у допомозі. Завжди був життєрадісним, веселим, щирим. Не дарма чимало односельців мали за честь взяти його за хрещеного батька своїм дітям, — пише видання «Чутівський край». — У 2015 році Олександр почав працювати на аграрному підприємстві. Там керівництво одразу ж розгледіло його старанність і професіоналізм, а тому вже незабаром Олександра призначили на посаду головного інженера з обслуговування агрегатів. На роботі його цінували й поважали.

А це ж тато, Юрій Михайлович, найпершим навчив його любити й розбиратися в техніці. Саша ще у шкільні роки часто допомагав батькові в полі, міг вільно керувати трактором, комбайном. Батькам він був надією й помічником.

Саша був безмежно щасливий, що доля подарувала йому найкращу дружину — Юлію. Коли Олександр дізнався, що дружина народила йому двох синочків, то він не ходив по землі — літав від щастя".

11 липня захисник був призваний за мобілізацією до Збройних Сил України. Проходив навчання у навчальному центрі А3321, а в подальшому військову службу у військовій частині А2802. Перебував на посаді навідника гранатометного відділення взводу вогневої підтримки роти морської піхоти першого батальйону морської піхоти.

Олександра поховали з належними військовими почестями у рідному селі.

Раніше повідомлялося, що дружина захисника, який поліг у Бахмуті, вирощує дуби на честь загиблих бійців.

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