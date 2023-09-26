Рятував побратима під час обстрілу: щемлива історія про загибель воїна з Київщини

За Україну та її і незалежність віддав своє життя Максим Бородавка. 31-річний артилерист, командир гармати 46-ої окремої аеромобільної бригади загинув 20 вересня від смертельних поранень голови, отриманих внаслідок ворожого артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Токмачка Запорізької області під час виконання бойового завдання, повідомляє Баришівська селищна рада на Київщині.

«Він ріс звичайним хлопчиком, був дружелюбним і доброзичливим. Навчався у Баришівському НВК, де знайшов справжніх друзів і вірних товаришів. Закінчив професійно-педагогічний коледж… За своє життя спробував себе в різних галузях.

Любив життя, кохав дружину Людмилу, з якою разом виховували маленьку красуню Аню.

Та потім почалася велика війна. Яка покликала відданих патріотів на захист своєї країни. Серед добровольців був і Максим. А потім — навчання, підготовка… і передова".

За словами побратимів, воїн проявив себе виключно з позитивного боку. Впертий, але справедливий. Відмінно виконував функціональні обов’язки, і попри юний вік, користувався високим авторитетом серед побратимів.

«Макс, Тиран, Гайтавр — справжній десантник! Кремезний, сміливий, безстрашний, рішучий» — таким згадують Максима друзі, таким він залишиться в пам’яті кожного, хто його знав… Максим був справжнім другом для багатьох, опорою і щастям для дружини, з якою мав прожити щасливе життя… Та ворог вирішив інакше, безжально забравши життя, коли Максим намагався рятувати побратима під час обстрілу".

Зруйнували окупанти плани про ремонт в домівці, про облаштування кімнати для донечки, про перший її клас, випускний, університет. Ворог залишив донечку без люблячого татка, дружину — без коханого чоловіка, батьків — без сина…

Раніше повідомлялося про загибель на Донеччині командира аеромобільного відділення однієї з військових частин Юрія Борисюка, який пройшов навчання в Англії.

85

Читайте нас у Facebook та Instagram