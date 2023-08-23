Легендарна Серена Вільямс вдруге стала мамою: зворушливі фото та відео

Легенда світового тенісу, чотириразова олімпійська чемпіонка Серена Вільямс, яка оголосила у травні про свою вагітність, народила в 41 рік другу доньку, яку назвали Адіра Рівер.

Радісною новиною про поповнення у сім'ї поділився в Instagram-акаунті її чоловік — 40-річний співзасновник популярної інтернет-платформи Reddit Алексіс Оганян. Повідомила про народження доньки і сама тенісистка, опублікувавши зворушливе відео у TikTok.

На кадрах Серена Вільямс підходить до чоловіка та цілує його. Потім до них приєднується старша дочка пари — 5-річна Олімпія, яка народилася через два місяці після весілля спортсменки та бізнесмена. Якоїсь миті Серена демонструє, що щось забула. Вона йде і повертається вже з крихіткою на руках.

«Я радий повідомити, що наш будинок об'єднує кохання: щаслива і здорова новонароджена дівчинка, а також щаслива і здорова мама, — написав Алексіс Оганян у соцмережі. — Почуття подяки. @serenawilliams, ти зробила мені ще один незрівнянний подарунок. Дякую всьому чудовому медичному персоналу, який подбав про мою дружину і нашу дочку, я ніколи не забуду того моменту, коли я познайомив @olympiaohanian з її молодшою сестрою».

Нагадаємо, що Серена Вільямс багаторазова чемпіонка всіх турнірів серії «Великого шолома» (Вімблдон, «Ролан Гаррос», US Open та Australian Open), а також п'ятиразова чемпіонка підсумкового турніру року, котра заробила за кар'єру понад 94 млн доларів (і це лише на корті). За кількістю титулів гренд-слем в одинарному розряді (23) американка в історії світового тенісу поступається лише австралійці Маргарет Сміт-Корт (24).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що експерша ракетка світу Анжелік Кербер уперше стала мамою.

Фото Instagram

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