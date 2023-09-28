Винна війна: США домовилися про мільярдний кредит на модернізацію польської армії

США досягли домовленості з Варшавою про надання мільярдного кредиту на модернізацію польської армії. Державний департамент США оголосив, що Польща отримає прямий кредит у розмірі двох мільярдів доларів США (1,89 мільярда євро), йдеться на сайті Держдепартаменту Сполучених Штатів.

Такі прямі кредити є інструментом, зарезервованим для деяких з найважливіших партнерів США у сфері безпеки.

«Польща є вірним союзником Сполучених Штатів, і безпека Польщі має вирішальне значення для колективної оборони східного флангу НАТО», — йдеться в обґрунтуванні.

Уряд США надає до 60 мільйонів доларів на покриття вартості кредиту. Це допоможе прискорити модернізацію польської оборони шляхом підтримки оборонних закупівель у США.

Польща працює над модернізацією власної армії у світлі війни в Україні та загрози з боку росії. Цього року країна-член ЄС і НАТО хоче витратити на оборону чотири відсотки свого економічного виробництва — НАТО встановило цільовий показник на рівні двох відсотків у мирний час. Польща підписала багатомільярдні угоди з США і Південною Кореєю для модернізації своєї армії і військово-повітряних сил.

Додамо, що Польща продовжить виконувати військові контракти з Україною, Анджей Дуда пояснив скандальну заяву про припинення допомоги Києву.

55

Читайте нас у Facebook та Instagram