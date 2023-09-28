Не стало зірки фільмів про Гаррі Поттера

У четвер, 28 вересня, у Великій Британії помер знаменитий актор сер Майкл Гембон. «Улюблений чоловік та батько, Майкл Гембон мирно помер у лікарні після нападу пневмонії. Біля його ліжка були дружина Анна та син Фергюс. Майклу було 82 роки. Ми просимо вас поважати наше приватне життя у цей тяжкий час і дякуємо вам за ваші повідомлення підтримки та любові», — йдеться у заяві близьких актора.

Блискуча кар'єра сера Майкла в кіно та театрі тривала 60 років. Він починав грати на сцені ще разом із легендарним сером Лоуренсом Олів'є.

Світова популярність прийшла до Гембона завдяки серії фільмів про Гаррі Поттера. У шести з них він зіграв Альбуса Дамблдора. Сер Майкл змінив у цій ролі іншого прекрасного актора — Річарда Харріса, який грав могутнього чарівника у двох перших частинах. Харріс помер у жовтні 2002 року на 73-му році життя.

Для більшості шанувальників поттеріани образ Дамблдора асоціюється все ж таки з Гембоном.

Майкл Гембон зіграв Альбуса Дамблдора у шести фільмах про Гаррі Поттера

Сер Майкл народився у Дубліні 19 жовтня 1940 року. Його мати була простою швачкою, а батько — інженером. Батьки зовсім не розуміли та відкидали прагнення сина стати актором.

Майкл спочатку підкорився батьківській волі. Він покинув школу у 15 років, не отримавши жодної кваліфікації, потім пішов навчатися на слюсаря. До 21 року став кваліфікованим інженером на радість батька, але пропрацював ним лише рік і повернувся до своєї мрії.

До інших відомих акторських робіт Гембона відносяться комісар Мегре у популярному британському серіалі «Мегре», головні ролі у культових фільмах «Кухар, злодій, його дружина та її коханець», «Сонна лощина», «Госфорд-парк», «Король говорить!».

Нагадаємо, у 2020 році на Майкла Гембона подали до суду — за заподіяння фізичних та душевних травм.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть відомого радянського актора Ігоря Ясуловича.

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