Помер відомий радянський актор Ігор Ясулович

У росії, де нещодавно померла знаменита радянська актриса, помер відомий радянський артист, художній керівник курсу ГІТІСа Ігор Ясулович. Він пішов із життя на 82-му році, повідомили в інституті.

«З великою гіркотою повідомляємо, що сьогодні не стало нашого видатного майстра, народного артиста Росії Ігоря Миколайовича Ясуловича», — йдеться у повідомленні ГІТІСу.

Ясулович народився 24 вересня 1941 року. 1962 року закінчив акторський, а потім, 1974 року, і режисерський факультет ВДІКу.

З 1962 року він був актором Експериментального театру-студії пантоміми («Ектемім»), 1964—1994 років служив у Театрі-студії кіноактора, з 1994 року був актором Московського ТЮГу.

У кіно Ясулович дебютував 1961 року у фільмі «Дев'ять днів одного року». Загалом на його рахунку понад 320 ролей, знімався переважно у ролях другого плану та епізодах. Серед картин, де він знімався, — «Діамантова рука», «12 стільців», «Легенда про Тіле», «31 червня», «Той самий Мюнхгаузен», «Гардемарини, вперед!» та інші.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в росії померла радянська кіноакторка Ірина Мірошниченко.

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