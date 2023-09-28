Українські близнючки презентували сингл про війну в Україні (відео)

У Міжнародний день миру український дует Bloom Twins, що наразі працює в Лондоні, презентував свій другий сингл Beats Not Bombs із майбутнього мініальбому (нагадаємо, в серпні дует презентував сингл та кліп Drunk & Loud, в якому Соня та Аня перемагають російську банду в бійцівському двобої). Дата релізу вибрана невипадково, адже мир є найзаповітнішою мрією кожного українця, втім, як і будь-якого громадянина цивілізованого світу.

За словами виконавців, Beats Not Bombs — трек, що чіпляє й звучить у вашій голові на репіті. Сам текст сповнений темними відтінками, що є відзеркаленням відчуттів «все дістало» та «війни всередині нашого розуму» через суцільний біль та спустошення, спричинені російською агресією в Україні.

У назві нового синглу закладений зрозумілий всім меседж, яким близнючки Аня та Соня закликають єднатися задля викорінення війн і насильства.

«Відколи почалася повномасштабна війна в Україні, писати драйвові мелодії здавалося безглуздим. Проте ми направили свій біль у музику — інструмент, потужніший за будь-яку зброю. Згадайте Imagine Джона Леннона. Своєю піснею Beats Not Bombs ми закликаємо світ підтримати Україну. Нумо створювати ритми, а не бомби! Будувати, а не руйнувати», — коментують близнючки.

А щоб підсилити свою позицію та підтримати рідну Україну, Bloom Twins розпочали співпрацю з міжнародною благодійною організацією War Child, яка підтримує дітей, що постраждали від війни, використовуючи різні інструменти, зокрема музику. Завдяки спільній історії музики та War Child (від знакових благодійних концертів до спільних альбомів), стає очевидним, що музична індустрія є могутнім союзником у реалізації місії організації.

«У партнерстві з War Child ми представляємо ексклюзивну футболку, натхненну треком Beats Not Bombs. Кожна копійка від продажу цих футболок буде спрямована на рахунок організації для допомоги українським дітям, які стали жертвами цієї жахливої війни», — розповідають Bloom Twins.

Нещодавно співачка Angela у новій пісні розповіла про нерозділене кохання.

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