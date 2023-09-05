Британський дует присвятив українцям новий кліп: стали відомі подробиці

Британський дует українських близнючок Bloom Twins презентував новий трек Drunk & Loud, який був написаний у співавторстві та спродюсований Семом Гаррісом з X Ambassadors. Пісня є гімном для тих, хто готовий протистояти та боротися, показуючи силу, стійкість та відвагу, хто приймає бій зі злом відстоюючи свою свободу. У відео йдеться про важливу тему війни в Україні, а близнючки беруть на себе ролі двох безстрашних українських дівчат, які протистоять банді російських бандитів у культовому лондонському боксерському залі Rapton.

Відео демонструє рішучість і єдність дівчат перед обличчям труднощів. Воно наповнене прихованими меседжами та посланнями з найпершої сцени, запрошуючи глядачів відкрити та інтерпретувати глибші значення.

Навчаючись понад 100 годин із відомими професійними каскадерами Адамом Брашоу, Люком Дж. Смітом і Фабіо Сантосом, Bloom Twins демонструють приголомшливу, насичену діями гру. Це відео Bloom Twins присвятили наступу українських Збройних Сил у війні з російськими агресорами.

Раніше «ФАКТИ» писали, що дочка Ольги Горбачової та Юрія Нікітіна презентувала пісню: «Мій годинник завжди йтиме за київським часом».

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