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Світ

США виділять Україні 300 млн доларів на оборону, — ЗМІ

10:10 29 вересня 2023
Палата представників Конгресу США

Палата представників Конгресу США ввечері 28 вересня проголосувала за виділення 300 млн доларів на підтримку України проти агресії рф.

Про це повідомляє Politico.

Гроші на підтримку України були вилучені з проєкту американського оборонного бюджету, і за ухвалення цієї фінансової допомоги у США голосували окремо.

Крім того, Палата представників ухвалила законопроєкт про витрати на американську оборону у сумі 826 млрд доларів.

Попри те, що Палата представників затвердили обидва законопроєкти, демократи побоюються, що виділення допомоги для Києва в окремий законопроєкт буде представлене російською пропагандою як відмову від України.

«Росіяни добре знаються на пропаганді. Це матиме вигляд відмови Америки від своїх зобов'язань щодо України», — сказав член комітету Палати представників з питань збройних сил, демократ Адам Сміт.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден просив Конгрес схвалити додаткові витрати на суму близько 40 млрд доларів, зокрема 24 млрд доларів для України. Цей запит вже отримав двопартійну підтримку у Сенаті, але не у Палаті представників.

Тобто, фінансова допомога може бути не затверджена Конгресом в цілому.

Раніше повідомлялось, що до 2025 року США будуть виробляти 100 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм щомісяця. Наявність таких боєприпасів конче необхідна ЗСУ на полі бою вже зараз.

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