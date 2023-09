Пентагон планує збільшити виробництво артилерійських боєприпасів до 100 000 на місяць

До 2025 року США будуть виробляти 100 000 артилерійських боєприпасів калібру 155 мм щомісяця, про це заявив Білл Лаплант, заступник міністра оборони США, відповідальний за озброєння. Нагадаємо, раніше повідомлялося про поставку Україні боєприпасів зі збідненим ураном.

«Зараз американська збройова промисловість виробляє 28 000 снарядів щомісяця, а в 2025 році ми вийдемо на рівень 100 000 на місяць. 6−8 місяців тому ми виробляли 14 000, а зараз — 28 000», — повідомив він.

Виступаючи на конференції аналітичного центру Center for the New American Security (CNAS), посадовець зазначив, що нарощування виробництва основного виду артилерійських боєприпасів йде за планом, і до весни 2024 року оборонна промисловість США вироблятиме 56 000 пострілів.

Наявність боєприпасів є однією з головних проблем у наданні допомоги українським військам, які відбивають російське вторгнення, і зменшення запасів стало основною причиною передачі Києву американських касетних боєприпасів. Тим часом, за словами західних чиновників, які цитує New York Times, росія знаходиться на шляху до того, щоб мати можливість виробляти 2 мільйони снарядів свого основного калібру 152 мм на рік, і наразі виробляє більше, ніж США і Європа разом узяті.

Раніше «ФАКТИ» публікували, що журналісти перерахували причини можливої поразки: «Ми можемо програти війну».

57

Читайте нас у Facebook та Instagram