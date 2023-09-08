Україна отримає від США боєприпаси зі збідненим ураном: вони призначені для вже обіцяних танків Abrams

США постачають Україні бронебійні боєприпаси зі збідненим ураном для американських танків Abrams. Про це повідомив Пентагон, пише The New York Times. Нагадаємо, що перші танки Abrams Україна має отримати у вересні.

Поставка є частиною нового пакету допомоги країні, яка зазнала нападу з боку росії. Він включає в себе військову допомогу на суму 175 мільйонів доларів (близько 163 мільйонів євро).

Велика Британія вже постачала боєприпаси зі збідненим ураном в Україну на початку 2023 року. Використання боєприпасів зі збідненим ураном не заборонено міжнародним правом, але є суперечливим. Міжнародна коаліція за заборону уранової зброї критикує те, що вдихання пилу ставить під загрозу здоров'я і збільшує ризик раку та вроджених дефектів.

Збіднений уран приблизно на 60 відсотків менш радіоактивний, ніж уран у його природному стані. В боєприпасах він забезпечує дуже високу щільність снаряда, щоб він не змінював форму при влучанні в ціль. Таким чином, боєприпаси легше проникають крізь броню і згодом самі себе запалюють. Збіднений уран — це відходи, що утворюються при збагаченні урану для використання на атомних електростанціях або у виробництві ядерної зброї. Через високу щільність його використовують у військових цілях.

Після того, як США повідомили про передачу снарядів із збідненим ураном, заступник міністра закордонних справ країни-окупантки сергій рябков заявив, що постачання Україні боєприпасів зі збідненим ураном є «злочинним актом». Хоча у Вашингтоні раніше попереджали, що росія поширюватиме пропаганду про «небезпеку» збідненого урану.

За даними Пентагону, США надали або пообіцяли надати Києву понад 43 мільярди доларів США (близько 40 мільярдів євро) у вигляді військової допомоги з початку війни наприкінці лютого 2022 року.

Раніше «ФАКТИ» писали про високу ефективність касетних боєприпасів.

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