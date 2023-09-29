Жителів росії привчають до блекаутів: в СБУ розповіли про атаку на «військову» електропідстанцію у Курську

У відповідь на удари росіян по енергетичній інфраструктурі України вночі безпілотники атакували об"єкти у Курській області росії.

СБУ влаштувала росіянам новий «блекаут». Було атаковано електричну підстанцію, до якої були підключені в тому числі і важливі військові об"єкти ворога.

Про це виданню «Українська правда» повідомили джерела у спецслужбі.



Поки російське Міноборони розповідає, як «знищило 11 українських безпілотників» у Курській області, джерела в СБУ надали відео успішної атаки на електричну підстанцію.

Саме до неї, в тому числі, були підключені важливі військові об"єкти ворога. На відео видно, як дрони влучно відпрацювали по цілі.

Джерела зазначили, що завдяки черговій спецоперації СБУ, окупанти починають розуміти, що блекаут — це вже реальність для росіян, яка вже в них на порозі.

«Якщо рф і далі буде обстрілювати наші об’єкти інфраструктури, отримає у відповідь ще більше «бавовни», — додали джерела в спецслужбах.

Зазначимо, цієї ночі в Курській області заявляли про «масовану атаку дронів». Місцевий губернатор Роман Старовойт стверджував, що їхня ППО буцімто збила щонайменше 10 безпілотників. Втім у рф вже ж повідомили, що один з БПЛА «скинув два вибухові пристрої на підстанцію й один з трансформаторів спалахнув». В результаті без світла лишились п'ять населених пунктів та лікарня.

Нагадаємо, днями безпілотник атакував аеродром «Халіно» в Курській області. Тоді було знищено керівництво 14-го гвардійського винищувального авіаполку.

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