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Події

Український безпілотник атакував будівлю ФСБ у Курську (відео)

12:48 24 вересня 2023
Тактичний БПЛА

Після спецоперації ГУР і Повітряних сил ЗСУ у Севастополі український безпілотник атакував атакував адміністративну будівлю у російському Курську. Про це повідомили росЗМІ, опублікувавши відео з місця подій.

Губернатор Роман Старовойт поспішив запевнити, що дах будівлі не так вже й постраждав, але про причину інциденту промовчав.

«Російські чиновники повідомляють, що внаслідок атаки нібито „незначно постраждав дах“. Але, очевидно, що це не так. Там пряме влучання», — прокоментував ці заяви агентству РБК-Україна представник ГУР.

Місцеві жителі також повідомляли про цілу серію вибухів.

Основний вибух пролунав поблизу Червоної площі у центральному окрузі міста.

Зазначимо, що Курськ сьогодні відзначає день міста.

Доцільно нагадати також, що дрони для Курської області — не новина. Зокрема, в День знань БПЛА долетіли до міста Курчатов, де розташована Курська АЕС.

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