Український безпілотник атакував будівлю ФСБ у Курську (відео)
Після спецоперації ГУР і Повітряних сил ЗСУ у Севастополі український безпілотник атакував атакував адміністративну будівлю у російському Курську. Про це повідомили росЗМІ, опублікувавши відео з місця подій.
Губернатор Роман Старовойт поспішив запевнити, що дах будівлі не так вже й постраждав, але про причину інциденту промовчав.
«Російські чиновники повідомляють, що внаслідок атаки нібито „незначно постраждав дах“. Але, очевидно, що це не так. Там пряме влучання», — прокоментував ці заяви агентству РБК-Україна представник ГУР.
Місцеві жителі також повідомляли про цілу серію вибухів.
Основний вибух пролунав поблизу Червоної площі у центральному окрузі міста.
Зазначимо, що Курськ сьогодні відзначає день міста.
Доцільно нагадати також, що дрони для Курської області — не новина. Зокрема, в День знань БПЛА долетіли до міста Курчатов, де розташована Курська АЕС.444