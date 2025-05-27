В особливий період, коли планета Сатурн заходить у знак Риб, багато подій можуть розвиватися не за планом. Одні представники зодіакального кола зіштовхнуться з несподіваними поворотами долі, іншим карти радять звернути увагу на внутрішній світ.

ВІДЕО ДНЯ

Що чекає на кожен знак зодіаку у середу, 28 травня, розповідає гороскоп, складений професійними астрологами.

Овен — Зірка

Для Овнів день обіцяє бути дуже вдалим. Ви можете просунутися у справах, які раніше здавалися складними. Варто довіряти інтуїції — вона не підведе. Навіть несподівані події обернуться на користь.

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Телець — Дама Денаріїв

Тельцям варто зосередитись на практичних завданнях та звернути увагу на деталі. Можливі дрібні затримки, але за правильної організації ви встигнете більше, ніж очікували.

Близнюки — Помірність

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Близнюкам треба сповільнити темп. Це допоможе налаштуватися на хвилю стабільності і не марнувати сили марно. Підтримуйте рівновагу між роботою та відпочинком.

Рак — Паж Кубків

У Раків настрій змінюватиметься від ейфорії до роздратування, особливо у спілкуванні з близькими. Імпульсивність може призвести до непорозумінь. Намагайтеся уникати ревнощів й образ.

Лев — Самітник

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Це ідеальний день для того, щоб сповільнитись, прислухатися до своїх думок і поміркувати про майбутнє. Можливо, ви відчуєте необхідність тимчасово дистанціюватись від зовнішнього світу, щоб відновити сили. Саме на самоті ви отримаєте відповіді.

Діва — Мир

У Дів завершення одного важливого етапу та гармонійний початок наступного. Можливі хороші новини, пов'язані з навчанням, кар'єрою чи стосунками. Не бійтеся ділитися своїми ідеями — вони будуть гідно оцінені.

Терези — Лицар Мечів

На Терезів чекає активний день. Можлива ситуація, яка вимагатиме від вас швидкого реагування та тверезого розуму. Потрібно діяти з обережністю, не піддаючись емоціям. Аналізуйте кожне рішення та зберігайте холоднокровність.

Скорпіон — Верховна Жриця

День особливо підходить для того, щоб налагодити контакти з друзями та родиною. Ваша внутрішня чуйність допоможе відчути, кому зараз особливо потрібна підтримка. Будьте уважні до знаків та снів.

Стрілець — Колесо Фортуни

Стрільців чекають несподівані, але приємні повороти подій, які можуть вплинути на кар'єру чи фінансове становище. Не бійтеся приймати виклики — навіть якщо часу буде мало, ви впораєтеся.

Козоріг — Правосуддя

День вимагатиме зосередженості та чесного погляду на те, що відбувається. Можливі юридичні чи адміністративні справи — тут важливо дотримуватись правил і не поспішати. Не перенапружуйтесь і не допускайте перевантажень.

Водолій — Закохані

Водоліям карта радить зміцнювати стосунки, навіть якщо вони проходять не найпростіший період. Усі інші справи сьогодні можуть зачекати — емоції та почуття вийдуть на перший план. Дотримуйтесь поклику серця.

Риби — Колісниця

Риби мають ймовірність помилкового вибору під впливом емоцій або чужого тиску. Краще взяти паузу, переглянути пріоритети та не поспішати. Особливо це стосується фінансів, документів та великих покупок. День підійде для планування, але не дій.

А Таро-гороскоп на останній тиждень весни читайте на сайті «ФАКТІВ».

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