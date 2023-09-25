Атака на аеродром в Курську: знищено керівництво авіаполку росії

Мешканців Курської області рф продовжують турбувати українські безпілотники.

Так, вранці в понеділок, 25 вересня, на аеродромі «Халіно» в Курській області безпілотник атакував приміщення, де було керівництво 14-го гвардійського винищувального авіаполку ім. Жданова.

Про це повідомляє видання «Бабель» з посиланням на джерела в Головному управлінні розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Згідно з повідомленням, під час атаки поранені або загинули:

- командир 14-го авіаполку;

- один з його заступників;

- група офіцерів-авіаторів;

- представник військової контррозвідки фсб;

- працівники аеродрому.

Наразі розвідка уточнює дані щодо проведеної операції. Зазначимо, що на озброєнні цього полку стоять літаки Су-30СМ.

Подробиць у розповідь додали інші джерела в розвідці. За їхньою інформацією, потужний вибух стався на злітно-посадковій смузі.

Згідно з їхнім повідомленням, росіяни перехопили силами РЕБ «український БПЛА» поряд з аеродромом, і далі дрон нібито був «безпечно приземлений» на злітно-посадковій смузі. Після цього оглянути «пташку» та сфотографуватися приїхало керівництво авіаполку та офіцери фсб.

«Коли делегація спробувала оглянути „трофейний“ БПЛА, сталася детонація боєприпасу», — розповів співрозмовник РБК-Україна.

Після цього з місця події ще протягом тривалого часу вивозили вбитих та поранених.

Крім того, джерела в ГУР наголосили, що атаки на Курськ будуть продовжуватись.

Також сьогодні чули вибухи в окупованому Севастополі. За інформацією місцевих, в районі проспекту Перемоги в Севастополі, нібито, збили ракету і туди прямують автомобілі швидкої допомоги.

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