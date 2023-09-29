«Дуже довго в мене був внутрішній траур»: Віра Брежнєва заінтригувала зізнанням

Співачка Віра Брежнєва, яка нещодавно повернулася до Києва та зняла тут кліп, заінтригувала зізнанням. На своїй сторінці в інстаграмі вона зізналася, що дуже довго перебувала у стані внутрішнього трауру, «була у розібраному стані».

Подолати цей стан їй допомогли медитації та заглиблення у свій внутрішній світ, відчуття вдячності. Співачка, яка тепер виступає під іменем VERA, пройшла практику вдячності та щодня протягом 108 днів записувала 108 вдячностей людям, відчуттям, підтримці та змінам.

Після цього вона написала першу пісню українською мовою «Дякую» та зняла кліп на березі Київського моря.

«Дуже довго в мене був внутрішній траур. Всередині була тиша та темрява, не звучала музика, і посмішка, якщо й була, то тільки на обличчі, не в очах і не в душі. Я була в розібраному стані, шукала свої сенси, відповіді на питання, і просто намагалася жити в моменті. Я навчилася не будувати якісь довгострокові плани і бути просто вдячною за те, що у мене є. Саме вдячність почала мене стабілізувати: з розібраного стану я потроху стала вибудовуватись зсередини, почав з'являтися ресурс, а згодом музика всередині знову зазвучала», — поділилася VERA.

«Дякую» — це перший сингл та кліп з майбутнього EP, який представляє співачка. Цією роботою Віра підкреслює, що все, що в нас зараз є — це секунда, тут і зараз, якою ми усі сьогодні живемо.

У коментарях, артистці дякують за світлу, наповнену сенсами роботу. Проте, є й такі, хто критикує Віру, пригадує їй російське минуле. Раніше Анастастасія Приходько обурювалася в мережі виступами Брежнєвої та закликала забрати в неї український прапор.

В коментарях також припускають, що «темрява» була спричинена розлученням з Констянтином Меладзе. Проте співачка на негативні коментарі не реагує і не коментує особисте життя. На фоні чуток про розрив стосунків Брежнєва рекомендувала нову пісню Меладзе.

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