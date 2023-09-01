Залежить від поведінки ворога: Зеленський про те, як буде деокуповано Крим

Питання деокупації Криму, над яким нещодавно знову майорів прапор України, можна вирішити військовим чи дипломатичним шляхом.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на відкритті бізнес-форуму Європейського дому Амброзетті в Італії, повідомляє In Terris.

Як відзначив президент, все залежатиме від поведінки ворога, але буде зроблено в будь-якому разі, так як без повної деокупації Криму, Донбасу та інших територій — в Україні та на європейському просторі не може бути сталого миру. Як й решта цивілізованих країн — Київ ніколи не визнає російську окупацію.

«Питання звільнення Криму можна вирішити дипломатичним або військовим шляхом. Російські війська повинні залишити півострів без подальшого тиску, це збереже життя», — пояснив Володимир Зеленський.

Як відомо, раніше керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявляв, що Україна обов'язково звільнить Крим від російських загарбників, однак для цього знадобиться проведення наземної операції. Також про військовий шлях деокупації заявляв секретар РНБО Олексій Данілов.

«Тільки вигнавши росію з території Криму, посунувши її в Азовському морі, ми будемо розуміти, що наша держава буде мати певні гарантії безпеки на певний проміжок часу», — пояснив секретар РНБО.

Нагадаємо, Сили оборони України зробили українцям справжній подарунок до Дня Незалежності, знищивши крилатою ракетою «Нептун» в окупованому Криму російський радар повітряної розвідки 48Я6-К1 «Подлет» зі складу зенітно-ракетної системи С-400 «Триумф».

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