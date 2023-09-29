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Події

Окупанти обстріляли Миколаїв: постраждав об’єкт інфраструктури

8:35 29 вересня 2023
ракети

Армія російських загарбників зранку 29 вересня знов завдала ракетного удару по Миколаєву. Ракети влучили в об’єкт інфраструктури.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Влучання відбулось в об’єкт інфраструктури на околицях міста. Внаслідок чого відбулось займання сухої трави, яке було ліквідовано о 06:45», — йдеться у його повідомленні.

Детальна інформація про наслідки ворожої атаки уточнюється. Інформації про постраждалих немає.

Також вночі, о 03:59 ворог завдавав артилерійських обстрілів по населеному пункту Куцурубської громади. Цю пожежу також ліквідовано, обійшлося без жертв, постраждалих та руйнувань.

Кім зазначає, що ввечері 28 вересня ворог з артилерії обстріляв по акваторії Очаківську громаду. Постраждалих немає.

Нагадаємо, в ніч проти 28 вересня росіяни атакували Україну дронами-камікадзе. Було випущено 44 ударних БпЛА. Силами та засобами ПС у взаємодії із протиповітряною обороною знищено 34 «шахеди». До відбиття атаки залучалася винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

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