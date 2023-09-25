Окупанти атакували «шахедами» Кривий Ріг: від уламків збитого дрона на підприємстві виникла пожежа

В ніч проти 25 вересня російські окупанти атакували Кривий Ріг ударними безпілотниками «шахед».

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, через падіння уламків виникла пожежа на промисловому підприємстві міста. Вогонь рятувальники загасили. На щастя, минулося без загиблих і постраждалих.

Нагадаємо, що в ніч проти 25 вересня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через запуск крилатих ракет російськими загарбниками. Під час тривоги вибухи пролунали в Кривому Розі, а також в Одесі. Росіяни використали для атаки на Україну 19 ударних дронів. Усі БпЛА типу «Shahed» були знищені підрозділами ППО. Також протиповітряна оборона півдня збила дві крилаті ракети типу «Калібр» над Миколаївщиною і Кіровоградщиною. Всього ворог запустив 12 крилатих ракет типу «Калібр».

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