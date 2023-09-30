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Повернути гроші не вийде: названо авто, які найбільше втрачають у ціні за перші 5 років експлуатації

11:15 30 вересня 2023
Mercedes-Benz GLS

На жаль, багато хто з укаїнців нині не може дозволити собі придбати новий автомобіль преміум-класу. Але з часом ця мрія може втілитися в життя, адже сьогоднішні топові бренди суттєво падають в ціні, іноді втрачаючи більш ніж половину своєї початкової вартості.

На такі моделі звернули увагу експерти американського порталу CarEdge, пише Машина. Для цього вони вивчили пропозиції на вторинному ринку та виявили 20 автомобілів, які знецінюються найбільше у перші 5 років експлуатації.

Найгірші показники, як не дивно, продемонстрував Mercedes-Benz GLS, який у середньому втрачає 62,3% від початкової ціни.

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Повністю антирейтинг найменш ліквідних авто виглядає так:

  • Mercedes-Benz GLS (62,3%)
  • Mercedes-Benz GLE (56,1%)
  • Land Rover Range Rover (56,0%)
  • BMW 7 Series (53,3%)
  • Mercedes-Benz CLA-Class (52,8%)
  • Infiniti QX80 (52,6%)
  • Audi A8 (51,6%)
  • Jaguar XF (50,4%)
  • Audi A7 (48,8%)
  • Audi SQ5 (48,6%)
  • Audi Q7 (47,3%)
  • Porsche Cayenne (46,6%)
  • Audi A6 (46,2%)
  • Mercedes-Benz S-Class (46,0%)
  • Porsche Panamera (46,0%)
  • BMW X5 (45,8%)
  • Mercedes-Benz E-Class (45,3%)
  • BMW 5 Series (45,1%)
  • Nissan Leaf (44,5%)
  • BMW 4 Series (44,2%).

Нагадаємо, що напередодні стала відомою причина, з якої два популярних в Україні корейських виробники відкликають мільйони своїх машин.

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