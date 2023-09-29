Можуть спалахнути в будь-який момент: два популярних в Україні корейських виробники відкликають мільйони машин

Корейські автомобільні бренди Hyundai та Kia, які популярні в Україні, відкликають приблизно 3,4 мільйона своїх автомобілів. Наголошується, що машини можуть мати небезпечну несправність.

Про це пишуть зарубіжні ЗМІ.

Поки що йдеться про авто, продані не в Україні, а в США. Встановлено, що у цих транспортних засобів Hyundai та Kia спостерігається витік охолоджувальної рідини, що провокує коротке замикання та займання двигуна. Влада вже закликає власників зазначених авто паркувати їх подалі від будинків. Поки що смертельних випадків не зафіксовано, проте виробники рекомендують виявляти максимальну обережність.

Моделі авто, які мають дефект двигуна

У листопаді автовиробники повідомлять автовласників про необхідність привезти на сервіс такі моделі:

Kia: Soul Rio, Sorento, Cadenza, Forte, Borrego, Sportage, Rondo, K900 (2010−2017 року випуску) — всього 1,73 млн авто;

Hyundai: Tucson, Tucson Fuel Cell, Elantra, Genesis Coupe, Santa Fe, Equus, Azera, Veloster, Veracruz, Sonata Hybrid, Accent, Santa Fe Sport (2011−2015 модельні роки) — всього 1,64 млн авто.

Що робити, якщо авто задимилося або спалахнуло

Якщо автомобіль почав диміти чи горіти, потрібно дотримуватись таких рекомендацій:

негайно зупиніться, відкрийте вікна, двері і вийдіть з авто;

увімкніть аварійну сигналізацію і витягніть з багажника знак аварійної зупинки (червоний рівносторонній трикутник, має бути у кожній машині);

не відкривайте капот, щоб загасити полум’я, адже ви можете обпектися;

викличте пожежників;

відійдіть подалі від авто, адже у випадку пожежі можуть бути вибухи чи відлітатимуть уламки.

Відзначимо, що нещодавно автомобілі Hyundai Santa Fe, випущені в 2013—2018 роках, було названо у трійці найгірших кросоверів з пробігом, які не рекомендується купувати українцям.

114

Читайте нас у Facebook та Instagram