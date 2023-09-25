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Ціна низька, але краще не брати: названо ТОП-6 ненадійних бензинових автомобілів з пробігом

17:44 25 вересня 2023
Ремонт машини

Експерти авторинку часто складають різноманітні рейтинги, з`ясовуючи, які машини найнадійніші чи власники яких автівок найчастіше відвідують СТО.

Експерти британського видання WhatCar сформували рейтинг найненадійніших бензинових автомобілів на вторинному ринку, пише видання wheel-news.com та додає, що серед вживаних машин ненадійною може бути кожна п’ята.

Чільна шістка найненадійніших бензинових автомобілів з пробігом, складена експертами, виглядає наступним чином:

  • Mini Cooper зразка 2007−2014 років;
  • Бензинові ліфтбеки Skoda Octavia випущені з 2004 до 2013 рік;
  • Компактний хетчбек Nissan Micra 2010−2016 років випуску;
  • Кросовер Nissan Qashqai зразка 2014−2021 років;
  • Седан Mercedes-Benz C-Class 2014−2021 років;
  • Бензинові Opel Astra випущені у 2009−2015 роках.

Раніше експерти називали три моделі Chevrolet та їхні недоліки, які псують нерви автовласникам.

Фото Pixabay

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