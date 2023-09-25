Ціна низька, але краще не брати: названо ТОП-6 ненадійних бензинових автомобілів з пробігом
Експерти авторинку часто складають різноманітні рейтинги, з`ясовуючи, які машини найнадійніші чи власники яких автівок найчастіше відвідують СТО.
Експерти британського видання WhatCar сформували рейтинг найненадійніших бензинових автомобілів на вторинному ринку, пише видання wheel-news.com та додає, що серед вживаних машин ненадійною може бути кожна п’ята.
Чільна шістка найненадійніших бензинових автомобілів з пробігом, складена експертами, виглядає наступним чином:
- Mini Cooper зразка 2007−2014 років;
- Бензинові ліфтбеки Skoda Octavia випущені з 2004 до 2013 рік;
- Компактний хетчбек Nissan Micra 2010−2016 років випуску;
- Кросовер Nissan Qashqai зразка 2014−2021 років;
- Седан Mercedes-Benz C-Class 2014−2021 років;
- Бензинові Opel Astra випущені у 2009−2015 роках.
Раніше експерти називали три моделі Chevrolet та їхні недоліки, які псують нерви автовласникам.
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