Авто з російськими номерами зобов'язали залишити ЄС протягом 6 місяців

Влада Литви заявила, що всі автомобілі із зареєстрованими в росії номерами, які прибули в республіку до 11 вересня 2023 року, протягом шести місяців з дати в'їзду мають залишити країну. Причому ця вимога поширюється і на територію всього Євросоюзу.

Вільнюс нагадує, що з 11 вересня 2023 року митні органи Литви не впускають у країну транспортні засоби з російськими номерами на підставі обмежень ЄС, що набрали чинності. Цей захід пов'язаний із санкціями, які були введені проти росії через війну.

Єврокомісія раніше роз'яснила, що ці обмеження поширюються на ввезення автомобілів, зареєстрованих у рф навіть для тимчасового використання.

«Заборона поширюється на ці транспортні засоби, незалежно від громадянства їхнього власника чи водія», — наголошується на сайті митниці Литви. Єдиний виняток поширюється на автомобілі, на яких росіяни прямують через територію Литви транзитом до Калінінградської області і назад.

Водій зобов'язаний пред'явити транзитний документ FTD, а сам транзит не може перевищувати 24 години. Крім того, має бути присутнім власник авто.

Литовська митниця також застерегла від купівлі або імпорту автомобілів, які «зареєстровані в росії або мають російське походження». Порушникам загрожує штраф та/або конфіскація транспортного засобу.

Нагадаємо, 29 вересня до країн, які заборонили в'їзд на свою територію автомобілів із російськими номерами, приєдналася Норвегія. Раніше про такі заходи оголосили Латвія, Естонія, Польща, Фінляндія.

Крім того, Єврокомісія дала роз'яснення щодо заборони для росіян ввезення на територію Євросоюзу низки товарів та деяких особистих речей.

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