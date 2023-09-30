В Києві оголосили про створення нового Альянсу у сфері озброєння і Оборонного фонду: що відомо

Президент Володимир Зеленський оголосив про створення Оборонного фонду і Альянсу оборонних індустрій, до якого запросив приєднатися виробники зброї та військової техніки з усього світу.

Про це він сказав у зверненні на Форумі оборонних індустрій, який пройшов у суботу, 30 вересня, в Києві.

«Сьогодні на цьому форумі ми оголосимо про створення Альянсу оборонних індустрій — альянсу, який цінує міжнародне право та вміє працювати для реального захисту міжнародного права, безпеки. І я говорю не тільки про Україну, а про безпеку будь-якої нації у світі від будь-якої агресії», — заявив Зеленський.

Згідно інформації Міністерства закордонних справ, перший Міжнародний форум оборонних індустрій (DFNC1) у Києві обʼєднав 252 компанії з понад 30 країн. Захід організували Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, Міністерство оборони та МЗС.

Дискусії на полях форуму

На форумі були присутні виробники танків, артилерії, дронів, боєприпасів, розробники інноваційного програмного забезпечення та власники унікальних складних технологій з держав-партнерів. Крім того, долучилися українські державні та приватні підприємства оборонно-промислового комплексу.

Гості форуму

За результатами Форуму оборонних індустрій до нового оборонного альянсу приєдналися 38 компаній з 19 країн світу. Українські компанії підписали 20 документів з іноземними партнерами.

Йдеться про угоди та меморандуми про виготовлення дронів, ремонт та виробництво бронетехніки та боєприпасів. Також серед форматів співпраці — спільне виробництво, обмін технологіями, постачання комплектуючих.

Також за результатами форуму Україна створить спеціальний оборонний фонд, який наповнять грошима з російських активів та дивідендами від державних оборонних активів.

Серед учасників форуму був і генсек НАТО Єнс Столтенберг, який відзначив винахідливість української оборонної промисловості та заявив, що «зброя для України — це шлях до миру».

Також для участі у Форумі до Києва приїхав і міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню. Він прибув із делегацією представників компаній, що спеціалізуються на виробництві військової техніки.

Нагадаємо, що навіть на присутність в Україні великої кількості іноземних гостей, російські терористи продовжили обстріли території нашої країни, використовуючи іранські «шахеди».

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