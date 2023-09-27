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Зеленський заявив про просування на Донецькому напрямку, а Тарнавський пообіцяв «гарні новини» на Таврійському

13:13 27 вересня 2023
Нарада з військовими

Президент України Володимир Зеленський, який лише нещодавно повернувся з чергового «військового» турне за кордон, провів щоденне селекторну нараду, на якій заявив, що українські військові просуваються на Донецькому напрямку.

Про це він написав у Мережі.

«Отримав звіти щодо ситуації на фронті, постачання техніки та боєприпасів, даних розвідок. Є наше просування вперед на Донецькому напрямку. Є інші задуми, які реалізуються», — написав президент.

Своєю чергою, бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський пообіцяв, що в ході контрнаступу українських військових на Таврійському напрямку варто чекати на добрі новини.

«Таврійський напрямок. Будуть гарні новини», — написав він.

Крім того, Тарнавський зазначив, що українські військові стабільно просуваються та знищують росіян. Він також показав відео успішної роботи підрозділу аеророзвідки «Кобра».

Нагадаємо, що за минулу добу Сили оборони України збільшили втрати ворога на нашій землі майже до 277 тисяч осіб.

Фото Офісу президента

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