Залишився живим завдяки «Барині»: розвідники розповіли, як вдалося завербувати кадрового військового рф

Головне управління розвідки Міноборони України, яке раніше повідомило про вдалі спецоперації «невідомих диверсантів» у двох областях росії, успішно провело спецоперацію «Бариня», в результаті якої вдалося завербувати російського кадрового військового. Про це розповів представник Головного управління розвідки (ГУР) Андрій Юсов на пресконференції за участю російського військового Данила Алфьорова, передає «Укрінформ».

Росіянин розповів, що звʼязався з українською стороною завдяки проєкту «Хочу жить». За час співпраці з ГУР він переконав 11 військовослужбовців рф здатися в полон.

Транспортуванням Алфьорова на підконтрольну Україні територію займалися Сили спеціальних операцій ЗСУ.

Нагадаємо, що це вже не перший випадок переходу військових рф на сторону України. Так, 23 серпня стало відомо, що нещодавно гелікоптер Мі-8 Збройних сил Росії опинився в Україні внаслідок тривалої спецоперації Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Наразі пілот і його сімʼя перебувають в Україні, родину завчасно вивезли з рф. Мі-8 залишився в Україні разом із деталями до літаків-винищувачів, які він мав доставити росіянам. Після цього в ГУР заявляли, що кількість вояків РФ, які хочуть здатися Україні у полон зросла на 70%.

Фото: Укрінформ

250

Читайте нас у Facebook та Instagram