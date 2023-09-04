«Летів на гранично низькій висоті»: російський пілот, що здався, розповів подробиці спецоперації української розвідки (відео)

Російський пілот Максим Кузьмінов, який переганяв Мі-8 з росії в Україну, розповів деталі складної спецоперації української розвідки, яка мала назву «Синиця».

Її готували кілька місяців і провели 9 серпня 2023 року на території Вовчанської громади на Харківщині.

Про це йдеться в документальному фільмі «Збиті льотчики росії».

Капітан Максим Кузьмінов, 28-річний командир гелікоптера Мі-8, служив у 319-му окремому вертолітному полку армійської авіації рф ― в/ч 13984 із пунктом постійної дислокації у приморському краї рф.

«Я зв'язався з представниками розвідки України, пояснив свою ситуацію. Мені запропонували гарантії безпеки, нові документи, грошову компенсацію, винагороду. Обговорили деталі і почали планувати безпосередньо мій переліт», ― розповів Максим Кузьмінов.

Українська військова розвідка змогла організувати безпечний коридор, тому ризиковану операцію вдалося зберегти у таємниці та успішно завершити.

За словами Кузьмінова, перебуваючи поряд з кордоном Україні, він передав своє місцезнаходження. А потім перелетів на гранично малій висоті у режимі радіомовчання. Перелетів успішно, приземлився.

Росіянин відзначив, що ще кілька днів ніхто не знав, що з ним.



Головним мотивом свого вчинку Максим Кузьмінов називає категоричне несприйняття агресивної війни, яку розв'язала росія проти України, а також небажання бути причетним до воєнних злочинів, зазначили в ГУР.

«Те, що зараз відбувається ― це просто геноцид українського народу: як українського, так і російського. Основа мого вчинку у тому, щоб не спряти цим злочинам. Я прекрасно знаю, чим це закінчиться: Україна однозначно переможе у цій війні просто тому, що народ дуже згуртувався. Увесь світ допомагає, тому що розуміє, що передусім треба цінувати людське життя… Ніхто не хоче цієї війни», ― пояснив 28-річний російський офіцер.

Максим Кузьмінов також закликав інших російських пілотів наслідувати його приклад.



Нагадаємо, втрати ворога в Україні зростають щодня. Зокрема, з 24 лютого минулого року росіяни вже втратили 316 бойових гелікоптерів та 315 літаків.

Сьогодні також стало відомо, що в північно-західній частині Чорного моря під час спроби висадки ворожого особового складу силами морської авіації ВМС ЗСУ знищено ворожий катер типу КС-701 «Тунець», а з ним і 8 російських військових.

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