ГУР повідомило про вдалі спецоперації «невідомих диверсантів» у двох областях росії

Після атак на штаб чорноморського флоту окупантів в окупованому Криму в ніч на 24 вересня невідомими диверсантами були проведені вдалі дії в московській та калузькій областях рф. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

«На території військового містечка 2 мсд 1 ТА (в/ч 23626, нп Калінінєц Наро-Фомінського району) знищено паливозаправник. На території військового містечка 60 арсеналу озброєння (в/ч 42702, м. Калуга) знищено 4 одиниці автомобільної техніки з причепами. Фото та відео бавовни з міркувань безпеки будуть представлені згодом», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», раніше безпілотник атакував адміністративну будівлю у російському Курську.

Пізніше у Курську був ще один «приліт» безпілотника. Після якого почалась пожежа. Джерело в розвідці повідомило про влучання по нафтопереробному заводу біля курського аеродрому, інформує «Українська правда».

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