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Події

Прорив нафтопроводу на Прикарпатті: постраждало три особи

18:38 30 вересня 2023
Прорив нафтопроводу

На Прикарпатті, де нещодавно жорстоко вбили маленьку дівчинку, стався вибух біля села Стримба Надвірнянської громади. Над селом здійнявся густий чорний дим.

За даними місцевих Telegram-каналів, спочатку очевидці повідомили про вибух газопроводу, проте пізніше уточнили, що вибухнуло щось «пов'язане з нафтою».

Згодом в Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) прояснили ситуацію, повідомивши, що о 17:00 поблизу села Стримба Надвірнянського району стався порив нафтопроводу діаметром 150 мм.

Це стало причиною розлиття нафтопродуктів на площі 100 м кв. та горінням, а також з розповсюдженням вогню на приватний будинок.

За попередньою інформацією постраждало 3 особи.

Прес-секретарка Державної служби з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага у коментарі повідомила, що на місце інциденту виїхали бригади рятувальників.

Наразі засувки на нафтопроводі перекриті. На місці працюють рятувальники.

Як писали «ФАКТИ», 30 вересня в Києві під час ремонту обвалився міст.

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