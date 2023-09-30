Прорив нафтопроводу на Прикарпатті: постраждало три особи
На Прикарпатті, де нещодавно жорстоко вбили маленьку дівчинку, стався вибух біля села Стримба Надвірнянської громади. Над селом здійнявся густий чорний дим.
За даними місцевих Telegram-каналів, спочатку очевидці повідомили про вибух газопроводу, проте пізніше уточнили, що вибухнуло щось «пов'язане з нафтою».
Згодом в Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) прояснили ситуацію, повідомивши, що о 17:00 поблизу села Стримба Надвірнянського району стався порив нафтопроводу діаметром 150 мм.
Це стало причиною розлиття нафтопродуктів на площі 100 м кв. та горінням, а також з розповсюдженням вогню на приватний будинок.
За попередньою інформацією постраждало 3 особи.
Прес-секретарка Державної служби з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага у коментарі повідомила, що на місце інциденту виїхали бригади рятувальників.
Наразі засувки на нафтопроводі перекриті. На місці працюють рятувальники.
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