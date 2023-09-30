«Жирона» з Циганковим та Довбиком отримала болючого ляпаса від «Реала»: відеоогляд матчу

Іспанська «Жирона», яку багато хто називав головним відкриттям нинішнього сезону чемпіонату Іспанії, в рамках 8-го туру приймала на своєму полі мадридський «Реал» та була розгромлена — 0:3 (Хоселу, 17, Тчуамені, 21, Беллінгем, 71; на 90+4-й хвилині вилучений Начо («Реал»).

У стартовому складі каталонців вийшли українці Циганков та Довбик, посівши звичні для себе позиції на фланзі півзахисту та в центрі нападу. Вже на старті поєдинку Віктор мав чудовий шанс відкрити рахунок, пробивши головою з близької відстані у стійку, а згодом Артем втік до воріт, але пробив дуже невдало, не влучивши в рамку.

Утім, справжнім господарем поля цього вечора був «Реал». У середині першого тайму протягом чотирьох хвилин «вершкові», за діями яких спостерігав із лави запасних ще один українець Андрій Лунін, зусиллями Хоселу та Тчуамені забезпечили собі комфортну перевагу, яку вдалося закріпити після перерви завдяки влучному удару Беллінгема. Закінчували матч мадридці в меншості після грубого фолу Начо вже в компенсований час, але це на підсумковий результат не вплинуло.

Після першої поразки в сезоні «Жирона» пропустила вперед «Реал» у турнірній таблиці, опустившись на третє місце. У наступному турі каталонці зіграють 7 жовтня на виїзді з «Кадісом».

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