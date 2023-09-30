Трубін уперше не пропустив, «Бенфіка» виграла «вогняне» дербі у «Порту»: відеоогляд матчу

Пізно ввечері у п'ятницю, 29 вересня, в рамках 7-го туру чемпіонату Португалії відбулося лісабонське дербі між «Бенфікою», яка програла на старті групового турніру Ліги чемпіонів «Зальцбургу», та «Порту».

У стартовому складі «орлів» вийшов український воротар Анатолій Трубін та вперше (у четвертій грі) зміг зберегти свої ворота «сухими». Щоправда, варто зазначити, що «Порту» вже на 19-й хвилині залишився в меншості після вилучення Кардозу, але навіть маючи на одного гравця менше, «дракони» мали шанси забити, і наш співвітчизник надійно діяв у рамці, отримавши добрі оцінки за свою гру.

Єдиний м'яч у матчі був забитий на 68-й хвилині, коли після прострілу ексфутболіста «Шахтаря» Давида Нереса з лівого флангу ді Марія пробив із меж штрафного майданчика, і м'яч після рикошету залетів у ворота.

Відеоогляд матчу «Бенфіка» — «Порту» — 1:0

У підсумку, 1:0 — мінімальна перемога «Бенфіки», яка вивела «орлів» у лідери турнірної таблиці. Щоправда, випередити команду Трубіна за підсумками туру може «Спортинг», який свій матч проти «Фаренсе» проведе 30 вересня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ефектний гол Довбика допоміг «Жироні» сенсаційно обійти в таблиці «Барселону» та «Реал».

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