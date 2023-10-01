За добу противник понад 10 разів безуспішно штурмував Мар'їнку, атаки в районах Кліщіївки та Авдіївки також відбито, — Генштаб

Російська армія, яка вночі атакувала Україну дронами-камікадзе, протягом доби, що минула, завдала 8 ракетних та 99 авіаційних ударів, здійснила 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом зазначеного часу на фронті відбулося 38 бойових зіткнень:

На Куп’янському, Лиманському та Шахтарському напрямках противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Луганської області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Авдіївки Донецької області та покращити тактичне положення в районі Новоселівки та східніше Степового. Ворог здійснив понад 10 невдалих атак в районі Мар’їнки Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Новодарівки Запорізької області та покращити тактичне положення в районі західніше Вербового.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Авіація Сил оборони завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 8 ударів по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили 6 зенітно-ракетних комплексів, 10 артилерійських засобів та 3 склади боєприпасів.

Станом на ранок 1 жовтня втрати особового складу ворожої армії склали 278 570 військовослужбовців — протягом доби було ліквідовано ще близько 440 окупантів. Також Сили оборони України знищили 11 танків, 7 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, 2 РСЗВ та ворожий літак.

Фото Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, що американський військовий аналітик Майкл Кофман заявляв, що контрнаступ Сил оборони України вступає у вирішальну фазу. На його переконання, битва зведеться до відносного балансу виснаження, і виграє її той, хто краще розпоряджається своїми силами, зберігаючи бойовий склад і боєприпаси.

А Кімберлі Каган, засновниця та президентка американського Інституту вивчення війни (ISW), вважає, українська армія досягла успіхів у своєму контрнаступі, а також унеможливила переміщення бойової потужності російських військ з Бахмута.

Фото Генштабу ЗСУ

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