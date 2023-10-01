Дев'ять людей постраждали внаслідок пожежі на нафтопроводі в Прикарпатті, у тяжкому стані двоє дітей (фото, відео)

Кількість постраждалих в Івано-Франківській області, де напередодні сталася розгерметизація нафтопроводу, збільшилася до дев'яти

Як зазначають у ДСНС, в лікарні шпиталізували п`ятьох людей, у тому числі й двоїх дітей.

Фото ДСНС

Фото ДСНС

Рятувальники поблизу селища Стримба Надвірнянського району здійснили обробку залишків нафтопродуктів сорбентом у місцевому потічку. Облаштовано сім бонових огороджень загальною довжиною 14 м.

Фото ДСНС

Як повідомляє «Суспільне», діти 2012 та 2015 років народження отримали 60−70% опіків, вони знаходяться у важкому стані. Троє дорослих отримали 40−45% уражень тіла.

«Вкрай важкий стан дитини 2012 року народження. У неї опіки тіла II та навіть IV ступенів. У дитини 2015 року опіки II та III ступенів», — розповів журналістам головний лікар Надвірнянської центральної районної лікарні Сергій Ємельянчук.

Також у Надвірнянській центральній районній лікарні надають допомогу двом чоловікам 1965, 1984 років народження та жінці з 1988 року. У них опіки II та III ступенів, загальна площа ураження — 40−45%, опіковий шок I та II ступенів.

Увечорі дітей перевели в Івано-Франківську обласну дитячу клінічну лікарню, а двох дорослих транспортували в обласну клінічну лікарню. Один пацієнт залишається на лікуванні у Надвірнянській центральній районній лікарні.

Нагадаємо, що днями на Івано-Франківщині горів санаторій «Сяйво Карпат», в якому на той момент знаходилося близько 150 дітей з Києві. На щастя, відпочиваючі та персонал не постраждали.

Фото ДСНС

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